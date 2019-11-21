Прокуратура требует взять под стражу чиновницу Офиса президента

Светлана Кондзеля сейчас находится под домашним арестом, чего, по мнению прокуроров, недостаточно.

Читай также: Суд арестовал еще одного фигуранта дела о взятках в Офисе президента

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подал апелляционную жалобу на меру пресечения подозреваемой в коррупции руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзели. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба САП.

В настоящее время к чиновнице, подозреваемой в попытке получить 300 тыс. дол. взятки, применен домашний арест. Прокуратура полагает, что такой меры для нее недостаточно.

Прокурор не согласен с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения – а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7 684 000 гривен залога, - говорится в сообщении.

Читай также: В Офисе президента провели обыск

Кроме того, в суд апелляционной инстанции направлена еще одна жалоба прокурора – об увеличении размера залога для бывшего заместителя Министра культуры Украины Виктории Лесничей, которая недавно вышла под залог 576 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели и нескольких ее сообщников. В частности – экс-замминистра культуры Виктории Лесничей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.