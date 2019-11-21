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Прокуратура требует взять под стражу чиновницу Офиса президента

Комментариев: 2
Светлана Кондзеля сейчас находится под домашним арестом, чего, по мнению прокуроров, недостаточно.
Подозреваемая в коррупции Светлана Кондзеля
Подозреваемая в коррупции Светлана Кондзеля
EidosUa / Facebook

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подал апелляционную жалобу на меру пресечения подозреваемой в коррупции руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзели. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба САП.

В настоящее время к чиновнице, подозреваемой в попытке получить 300 тыс. дол. взятки, применен домашний арест. Прокуратура полагает, что такой меры для нее недостаточно.

Прокурор не согласен с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения – а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7 684 000 гривен залога, - говорится в сообщении.

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Кроме того, в суд апелляционной инстанции направлена еще одна жалоба прокурора – об увеличении размера залога для бывшего заместителя Министра культуры Украины Виктории Лесничей, которая недавно вышла под залог 576 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели и нескольких ее сообщников. В частности – экс-замминистра культуры Виктории Лесничей.

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Теги: Офис президента, арест, залог, прокуратура, коррупция
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Комментариев (2)
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trgvm1    21.11.2019, 16:36
Оценка:  +1
trgvm1
СУКУ НА НАРИ
Woodbrother    21.11.2019, 16:33
Оценка:  -1
Woodbrother
ЗЕчиновникам разрешено воровать. Они свои.
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