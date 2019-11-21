Нападение на ветерана АТО переквалифицировали в умышленное убийство

В связи со смертью одного из пострадавших тяжесть статьи, по которой ведется следствие, значительно возросла.

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Прокуратура переквалифицировала уголовное дело, возбужденное по факту избиения ветерана АТО Игоря Панова. Теперь следствие ведется по более тяжкой статье, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что ранее действия подозреваемых были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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Однако в связи с тем, что один из пострадавших 20 ноября 2019 скончался в больнице от нанесенных телесных повреждений, действия подозреваемых дополнительно квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено жестокое нападение на ветерана АТО Игоря Панова и его жену. 11 ноября полиция задержала пасынка Панова и его приятеля, которых подозревают в нападении. Вчера появилась информация о том, что Панов умер в больнице.

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