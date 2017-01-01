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Опубликован приговор нардепу Иванисову за изнасилование

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Иванисов покинул партию Слуга народа, но его обещают вернуть, если он докажет отсутствие судимости.
Если верить документу, Иванисов был помилован Кучмой в 1996 году
Если верить документу, Иванисов был помилован Кучмой в 1996 году
facebook.com/sluganarodu.ivanisov.153

Юрист Андрей Портнов в четверг, 21 ноября, в Telegram-канале обнародовал копию указа второго президента Леонида Кучмы о помиловании нардепа от Слуги народа Романа Иванисова.

"... вчерашнее заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование - ложь. Он был осужден по 117 и 118 УК Украины. А потом помилован Президентом Кучмой", - написал Портнов.

 
Позже Портнов также опубликовал приговор Иванисову.
 
 
Ранее в СМИ появилась информация, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбывал наказание в колонии.
 
Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил судимость нардепа, однако подчеркнул, что она погашена.
 
В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости Иванисова не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.
 
Сам народный депутат утверждает, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. Он приостановил членство во фракции Слуга народа на время разбирательства.

 

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Теги: изнасилование, Портнов, помилование, нардеп, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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