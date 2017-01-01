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Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ

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Глава государства уволил начальника Управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука и назначил вместо него Юрия Гончарова.
Указы подписаны 21 ноября
Указы подписаны 21 ноября
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский в четверг, 21 ноября, подписал ряд указов, которые регулируют кадровые перестановки в Службе безопасности, о чем говорится на сайте главы государства.
 
Так, Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Должность получил Сергей Андрущенко, который с 23 июля возглавлял Департамент защиты национальной государственности СБУ.
 
На освободившуюся должность в департаменте назначен Анатолий Дублик, который был замглавы СБУ с 4 июля по 8 ноября.
 
Также Зеленский уволил начальника Управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука и назначил вместо него Юрия Гончарова, занимавшего аналогичную должность в Чернигове.
 
Кадровые перестановки оформлены указами №856-861 от 21 ноября.
 
Напомним, что у главы СБУ Ивана Баканова есть еще четыре заместителя: Дмитрий Нескоромный, Руслан Баранецкий, Александр Карпенко и Владимир Горбенко.
 
Напомним, Баканов рассказал о саботаже его приказов в верхушке СБУ.
 
Ранее Баканов анонсировал реформу СБУ и назвал ее основные направления.

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Теги: СБУ, указ, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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