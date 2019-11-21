Появились фото возвращенных Россией кораблей
В сети появились фото, сделанные внутри украинских кораблей, которые год назад были захвачены Россией, а 18 ноября 2019 года были переданы Украине. Фотографии в четверг, 21 ноября, опубликовал волонтер и ведущий Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.
"Просто несколько фоток "российского тюнинга" от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды", - пишет Мочанов.
Cмотрите фотогалерею: Появились фото возвращенных Россией кораблей
Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.
Позже появился список снятого с кораблей оборудования.
В ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.
Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.
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