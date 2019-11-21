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Появились фото возвращенных Россией кораблей

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Опубликованы фотографии повреждений и узлов внутри кораблей, откуда было демонтировано оборудование.
Никополь - один из трех возвращенных кораблей
Никополь - один из трех возвращенных кораблей
facebook.com/alex.mochanov

В сети появились фото, сделанные внутри украинских кораблей, которые год назад были захвачены Россией, а 18 ноября 2019 года были переданы Украине. Фотографии в четверг, 21 ноября, опубликовал волонтер и ведущий Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.

"Просто несколько фоток "российского тюнинга" от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды", - пишет Мочанов.

 

 

Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования.

В ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.

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Теги: Украина-Россия, фото, корабли, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    21.11.2019, 18:34
Оценка:  0
VSHIVANKA
СВОБОДУ ЭУРОПЭЙСЬКЫМ УНИТАЗАМ !!!
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