Суд допросил Парубия по делу о расстреле Евромайдана

Бывший спикер парламента заявил, что не видел у протестующих оружия.

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Суд по делу о расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве во время событий Революции Достоинства допросил бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия в качестве свидетеля.

Бывшего главу парламента допрашивали около трех часов. Парубий сообщил суду, что общую координацию действий участников Революции Достоинства осуществляли Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Александр Турчинов. Они вели переговоры и отвечали за контакты с властью.

На вопрос, кто финансировал Майдан, Парубий ответил:

Украинский народ.

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Он в частности рассказал, что использовались ящики для пожертвований, содержание которых публично подсчитывали, после чего решали, сколько потратить на питание.

По словам Парубия, ему неизвестно, финансировала ли протесты партия “Батькивщина“ и сколько денег в общем потратили. Также экс-спикер добавил, что не видел у протестующих оружия, потому что это была мирная акция.

Парубий заявил, что не знает, кто поставлял компоненты для “коктейлей Молотова“, а также добавил, что протестующие занимали административные здания, чтобы было, где отдохнуть.

Напомним, ранее в деле о расстрелах на Майдане допросили бывшего депутата Сергея Пашинского. Он заявил, что участники протестов понимали невозможность силовой победы Евромайдана.

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