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Суд допросил Парубия по делу о расстреле Евромайдана

Комментариев: 12
Бывший спикер парламента заявил, что не видел у протестующих оружия.
Экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
rada.gov.ua

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Суд по делу о расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве во время событий Революции Достоинства допросил бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия в качестве свидетеля.

Бывшего главу парламента допрашивали около трех часов. Парубий сообщил суду, что общую координацию действий участников Революции Достоинства осуществляли Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Александр Турчинов. Они вели переговоры и отвечали за контакты с властью.

На вопрос, кто финансировал Майдан, Парубий ответил:

Украинский народ.

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Он в частности рассказал, что использовались ящики для пожертвований, содержание которых публично подсчитывали, после чего решали, сколько потратить на питание.

По словам Парубия, ему неизвестно, финансировала ли протесты партия “Батькивщина“ и сколько денег в общем потратили. Также экс-спикер добавил, что не видел у протестующих оружия, потому что это была мирная акция.

Парубий заявил, что не знает, кто поставлял компоненты для “коктейлей Молотова“, а также добавил, что протестующие занимали административные здания, чтобы было, где отдохнуть.

Напомним, ранее в деле о расстрелах на Майдане допросили бывшего депутата Сергея Пашинского. Он заявил, что участники протестов понимали невозможность силовой победы Евромайдана.

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Теги: Парубий, суд, допрос, Евромайдан, Революция Достоинства
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Комментариев (12)
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Da-Gabon    21.11.2019, 20:11
Оценка:  +1
Da-Gabon
Алигофрен в отказ пошел?
бараны    21.11.2019, 19:30
Оценка:  +1
бараны
другого ответа априори не могло быть
COZEL    21.11.2019, 19:25
Оценка:  +4
COZEL
ГНИЛОЕ ПРАВОСУДИЕ, ЭТУ СУ-КУ К СТЕНКЕ НАДО ПРИСЛОНЯТЬ((
bertal    21.11.2019, 19:23
Оценка:  +5
bertal
Страна уников, человек который причастен к перевороту, убийству украинцев, ничего не помнит и не знает, но при этом, этот поставщик, подержанных авто из ЕС, оказался одним из руководителей власти после переворота, неужели за перегонку Пороху авто? Смешно
Л_о_л_а    21.11.2019, 19:21
Оценка:  +6
Л_о_л_а
звездит как дышит....в интернете полно видео, на которых луценко обещает "завтра прывэзты зброю",..... и три тома, которые горбатюк спер из дела майдана никуда не пропали, они в надежных руках - так что у госпереворотчяиков еще все впереди....и суды и зона...
Boxerogos    21.11.2019, 19:13
Оценка:  +7
Boxerogos
Миж ни в чём нивинафатии!Какии фаши такасатесьтва!)))))))))))))
dikrava    21.11.2019, 18:58
Оценка:  -12
dikrava
Пропутинские, антиукраинские мрази дорвались к власти, и теперь допрашивают патриотов, которые боролись за Украину. Нихрена у них не выйдет, зелёные твари за.бутся пыль глотать.
rafa84    21.11.2019, 19:04
Оценка:  +9
rafa84
ТАКИХ ПРОДЫРЯВЛЕННЫХ ПОРОХОШЛЬОНДР КАК ТЫ, И ТВОИ РОДИТЕЛИ, СКОРО БУДУТ ОТЛАВЛИВАТЬ КАК КРЫС, И ОТДАВАТЬ ПОД СУД, ЗА ВСЕ ЧТО ВЫ И ВАШИ ПОДЕЛЬНИКИ , СОТВОРИЛИ СО СТРАНОЙ И ЛЮДЬМИ !!!
dikrava    21.11.2019, 19:32
Оценка:  -6
dikrava
rafa84, иди подрочи блювотина-зелеботина))
dikrava    21.11.2019, 19:39
Оценка:  -6
dikrava
И ты мразь моих родителей не трогай, я твох чмырей не оскорблял.
WTF2_eбy_в_рот    21.11.2019, 20:08
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
dikrava

надо убивать таких родителей, которые таких ублюдков как ты высрали. тебя вместе с ними - на скотомогидьник
слава    21.11.2019, 19:14
Оценка:  +4
слава
а в чем его патриотизм ? В том, что сдал страну на растерзание европейским коррупционерам ? В том, что 13 миллиардов долларов были выведены в оффшоры (при его попустительстве) ?
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