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Пентагон ускорит предоставление помощи Украине

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Министерство обороны США ускорит выделение Украине более 35 миллионов военной помощи, которые были ранее заблокированы.
Украина не получила еще 35 миллионов военной помощи США
Украина не получила еще 35 миллионов военной помощи США
Getty Images
Пентагон ускорит процесс предоставления помощи Украине. Об этом заявил CNN представитель Министерства обороны США Томас Кэмпбелл в четверг, 21 ноября.
 
 
"Конгресс не давал указаний по ускорению этих обязательств. Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине, чтобы деньги поступили как можно быстрее - в соответствии с процедурами исполнения сделок, предусмотренных законом", - отметил он.
 
Ранее Пентагон сообщил комитетам Конгресса о том, что 35,2 миллиона долларов из 250 миллионов, выделенных через фонд Инициатива безопасности помощи Украине и задержанных Административно-бюджетным управлением по указанию Белого дома, остаются неиспользованными. 
 
Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены. 
 
Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа
 

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Теги: Украина, США, Пентагон, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    21.11.2019, 19:17
Оценка:  +1
Boxerogos
США и не думают оставлять нашу страну в покое.Похоже слишком много бабла они вложили в этот свой"проект".Не зря Помпео об этом говорил недавно совершенно открыто.Поэтому они спонсируют и гражданскую войну на Донбассе и митинги"Ні-капітуляції" .И это не спроста.
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