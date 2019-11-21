"МГБ ЛНР" пыталось завербовать украинскую чиновницу

Террористы хотели получить доступ к служебной информации, которой располагала госслужащая.

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Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила вовлечение украинской чиновницы в антигосударственную деятельность в пользу так называемого “МГБ ЛНР“. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что представители “спецслужбы“ террористов задержали руководительницу структурного подразделения одного из областных государственных учреждений на КПВВ “Станица Луганская“. Женщина по семейным делам пыталась попасть на временно оккупированную территорию Луганска. Наемников заинтересовал тот факт, что по роду профессиональной деятельности она имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области.

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Террористы традиционно прибегли к психологическому давлению и шантажу, угрожали блокировать ей посещение близких на оккупированной территории. Таким образом, представители “МГБ“ заставили чиновницу согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от кураторов женщина должна была получить по телефону.

После возвращения на контролируемую государством территорию госслужащая стала объектом внимания контрразведчиков СБУ. Проверка показала, что она не собиралась совершать никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Напомним, из-за трансляций пропагандистских российских каналов разгорелся скандал. Выяснилось, что ТВ каналы РФ и “Новороссии“ транслируют в Днепропетровской области.

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