Нефедов рассказал о новых таможенных тарифах

В декабре 2018 года Государственную фискальную службу Украины разделили на государственные налоговую и таможенную службы.

Кабинет министров одобрил законопроект о введении новых таможенных тарифов, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в четверг, 21 ноября, в Facebook.

"Я еще на прошлой должности в Министерстве развития экономики, торговли ходил в Верховную Раду с законопроектом относительно нового таможенного тарифа. Потому что действующий у нас на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017 года", - написал Нефедов.

По его словам, это является следствием возникновения несопоставимой статистики, проблем с классификацией новых устройств и возможностей для людей "проходить между лазейками".

"И банально вместо copy-paste при импорте надо другие цифры вводить. Тогда комитет сложно как-то отреагировал, была странная дискуссия относительно того, что мидиям и осьминогам теперь будет сложнее. Заходим на новый круг - вчера Кабинет министров одобрил этот законопроект заново", - добавмл чиновник, не указав деталей данного документа.

Законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде ориентировочно через неделю.

Напомним, в Украине уже зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы и назначены исполняющие обязанности руководителей.

Ранее Нефедов сообщал о регистрации первой региональной таможни, которая появилась в Черновицкой области.