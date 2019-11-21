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Нефедов рассказал о новых таможенных тарифах

Комментариев: 1
В декабре 2018 года Государственную фискальную службу Украины разделили на государственные налоговую и таможенную службы.
Глава Таможенной службы Максим Нефедов
Глава Таможенной службы Максим Нефедов
sud.ua
 
Кабинет министров одобрил законопроект о введении новых таможенных тарифов, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в четверг, 21 ноября, в Facebook.
 
"Я еще на прошлой должности в Министерстве развития экономики, торговли ходил в Верховную Раду с законопроектом относительно нового таможенного тарифа. Потому что действующий у нас на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017 года", - написал Нефедов. 
 
По его словам, это является следствием возникновения несопоставимой статистики, проблем с классификацией новых устройств и возможностей для людей "проходить между лазейками". 
 
"И банально вместо copy-paste при импорте надо другие цифры вводить. Тогда комитет сложно как-то отреагировал, была странная дискуссия относительно того, что мидиям и осьминогам теперь будет сложнее. Заходим на новый круг - вчера Кабинет министров одобрил этот законопроект заново", - добавмл чиновник, не указав деталей данного документа.
 
Законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде ориентировочно через неделю.
 
Напомним, в Украине уже зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы и назначены исполняющие обязанности руководителей.  
 
Ранее Нефедов сообщал о регистрации первой региональной таможни, которая появилась в Черновицкой области.
 
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Теги: Тарифы ЖКХ, законы, Таможня, Нефедов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Л_о_л_а    21.11.2019, 19:22
Оценка:  0
Л_о_л_а
этого давно пора гнать
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