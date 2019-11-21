Отставка Яременко и Геруса может стать частью расставания Зеленского с Коломойским - СМИ

Эксперты полагают, что ситуация имеет более глубокие корни, чем кажется на первый взгляд.

Анонсированная руководителем фракции «Слуга народа» ротация глав парламентских комитетов может коснуться руководителя энергетического комитета Андрея Геруса из-за его скандальной поправки о возобновлении импорт из РФ, пишет издание “Контракты“.

«Среди других скандальных комитетов — налоговый, который подарил всей стране детектор-шоу, и энергетический. Главу комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса не перестают критиковать из-за инициированного им разрешения на закупку электроэнергии в России. Из последнего — возмутился государственный Энергоатом, российский импорт вытесняет его с рынка», - сообщается в материале.

Издание также отмечает, что от инициатив Андрея Геруса не в восторге и европейские партнеры Украины, в частности Энергосообщество ЕС прямо указывает на затягивание главой комитета важного законодательства по энергетическому регулятору.

По мнению автора издания, отставка скандальных глав парламентских комитетов может стать частью процесса расставания действующего президента с близким к нему бизнесменом Игорем Коломойским.

«Отставка скомпрометировавших себя Яременко и Геруса может быть частью и более глобального процесса — политического расставания Зеленского с Коломойским, с которым как раз и связывают этих депутатов. Яременко — бывший член близкой бизнесмену партии Укроп. После инициатив Геруса компания, связанная с Коломойским, стала основным поставщиков электроэнергии из России и с ноября в пять раз увеличила мощности для импорта», - отмечает издание.

Ранее народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Андрей Герус не имеет права занимать должность главы энергетического комитета из-за лоббирования интересов олигархов.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.

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