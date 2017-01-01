Названо число неофициально трудоустроенных украинцев

Высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны.

Несколько миллионов украинцы трудоустроены неофициально, заявил глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега, сообщает в четверг, 21 ноября, УНИАН.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений", - сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны.

В некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики, добавил он.

"Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой", - заключил Чернега.

Напомним, неофициальное трудоустройство в Украине на минимуме за 10 лет.

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