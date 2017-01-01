За три года коммуналка подорожала на четверть

За последние 9 лет цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза.

За последние три года цены на коммунальные услуги в Украине выросли на 26%, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В отчете указаны изменение в ценах на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.

Также сообщается, что за последние два года цены на коммунальные услуги выросли на 10,8%, а за последний год - на 4,3%.

За последние 9 лет (октябрь 2019 года по сравнению с декабрем 2010 года), цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза.

Соответственно, растут цены там, где коммунальные услуги заложены в себестоимость, в том числе продукты питания и безалкогольные напитки. С 2016 года в среднем они подорожали на 16,5%.

Напомним, зимой цены на газ в Украине будут расти из-за увеличения мирового спроса и возможного газового кризиса из-за остановки транзита по территории Украины.

Также сообщалось, что в правительстве дали прогноз по инфляции на ближайшие годы.

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