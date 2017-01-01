На Николаевщине военный незаконно хранил оружие и наркотики

Правонарушителем оказался 32-летний местный житель, который проходил контрактную службу в одной из воинских частей.

В Николаевской области у бывшего военного нашли и изъяли три гранатомета, патроны и наркотики, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-центр ГУ НП.

“Сегодня, 21 ноября, сотрудники Витовского отдела полиции и сотрудники оперативно-поискового отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками контрразведки УСБУ в Николаевской области установили бывшего военнослужащего, который хранил три ручные противотанковые гранатометы и 14 патронов к автомату Калашникова”, — говорится в сообщении.

Летом во время патрулирования полиция обнаружила мужчину, который нес в мешке гранатометы, которые находились во взрывоопасном состоянии. Правонарушителем оказался 32-летний местный житель, который проходил контрактную службу в одной из воинских частей Николаевского гарнизона.

Правоохранители провели обыски по месту жительства, во время которых изъяли пулеметную ленту с 14 боевыми патронами калибра 7,62 и один калибра 308 образца НАТО, а также наркотическое вещество — соли.

Указано, что, по словам преступника, гранатометы и боеприпасы он получил во время тренировочных учений на полигоне.

“Сейчас, по согласованию с военной прокуратурой, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), санкциями которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет”, — добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что после проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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