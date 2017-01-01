Гослесагентство начало продавать праздничные елки со спецплантаций

Агентство планирует реализовать более 500 тысяч новогодних елок в этом сезоне. Средняя цена по Украине за погонный метр елки составляет 75 гривен.

Госагентство лесных ресурсов начало продажу новогодних елок по цене 75 грн за погонный метр. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в четверг, 21 ноября.

"Государственные лесохозяйственные предприятия начали реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях… По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 75 грн за погонный метр. Елки в горшках можно приобрести в среднем от 100 гривен", - говорится в сообщении.

В Гослесагентстве подчеркнули, что в этом году планируется реализовать более 500 тысяч новогодних елок. При этом отмечается, что заготовка елок производится по заявкам торговых организаций и потребителей.

Согласно сообщению, в отрасли работают над тем, чтобы удовлетворить потребность в новогодних елках, не нанося вреда для леса.

"Сегодня на площади около 5 тысяч гектар созданы специальные плантации новогодних елок, где растет 14,1 млн штук хвойных деревьев", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на Харьковщине чиновники заработали почти 100 млн на незаконных вырубках. О подозрении объявлено бывшему и.о. директора лесхоза, главному лесничему, заместителю главного лесничего, мастеру леса и четверым лесничим.

Также экологи заявили, что новый закон Рады упростил вырубку Карпат. Вместо сохранения лесов, поправки, принятые во втором чтении, упростили их вырубку. Авторами поправок являются Олег Бондаренко от Слуги народа и Степан Ивахив от группы За будущее.

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