Мэр Киева отреагирует на расследование Бигуса по недвижимости Кулика

Столичную недвижимость прокурора Украины Константина Кулика проверит сам Виталий Кличко.

С таким запросом к КГГА обратились активисты “Международного антикриминального альянса“. Они продолжают расследовать коррупционные действия одиозного прокурора Кулика и бороться с незаконной киевской застройкой на Жилянской, 59. Говорят, есть все основания считать, что этаж, который надстроил Константин Кулик в элитном столичном комплексе “Дипломат холл“, является незаконным, а деньги, за которые он приобрел недвижимость, получены коррупционным путем. Чтобы привлечь внимание к нарушению закона, активисты обратились с запросами в Национальную полицию Украины, Главное управление охраны наследия, Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Планируют запросить еще у профильного парламентского комитета и Генеральной прокуратуры Украины.

Константин Кулик, самый богатый прокурор Украины, по информации журналистов - расследователей “Бигус.инфо“, незаконно надстроил этаж в элитном жилом комплексе столицы, а деньги, за которые купил недвижимость, получил в результате незаконных сделок. Все недвижимое имущество оформил на гражданскую жену, с которой якобы не живет, но у них “в разводе“ появилось трое общих детей.

«Есть информация о том, что эта надстройка происходила в момент ввода в эксплуатацию самого жилого комплекса. То есть все уже в нем жили, и он решил себе надстраивать еще один этаж“, - рассказывает Максим Кузнецов, активист ОО “Международный антикриминальный союз“.

Стоимость трехкомнатной квартиры в ЖК “Дипломат Холл“ в среднем достигает 10 млн грн. В какую сумму оценить 400 кв. м с отдельным входом, на которых со своей женой Ириной Немец живет прокурор, определить трудно, но сумма достигает десятков миллионов гривен. Откуда такие средства у государственного служащего, должны расследовать правоохранительные органы. Строительные работы Кулик начал еще в 2015 году, когда был военным прокурором сил АТО. Но работы с новой силой активизировались весной этого года. Активисты уже обратились к председателю Нацполиции Украины по поводу незаконных действий скандального прокурора Константина Кулика с требованием открыть уголовное производство.

“Две недели назад наша общественная организация проводила акцию протеста под стенами Генеральной прокуратуры Украины, чтобы не допустить скандального прокурора господина Кулика к работе в новом офисе Генеральной прокуратуры. Одним из оснований было то, что коррупционер не может бороться с коррупцией“, - напоминает Богдан Воронцов, председатель ОО “Международный антикриминальный союз“.

Активисты напомнили, что господин Кулик стал первым украинским чиновником, которому объявили подозрение в незаконном обогащении.

Впрочем, это не помешало ему до сих пор занимать свою должность, а все свое имущество оформить на гражданскую жену. Получается, что прокурор Кулик - защитник правосудия - продолжает врать обычным людям не только о своей жизни, но и о своих доходах. На противоправные действия Кулика уже обратили внимание даже в парламенте.

Ранее 60 народных депутатов от разных фракций подписали коллективный запрос на отстранение Константина Кулика. Запрос уже поддержал и антикоррупционный комитет. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обещал уволить скандального прокурора до конца года.

Активисты добавляют, что это еще не последние шаги, и в дальнейшем ОО “Международный антикриминальный союз“ хочет посетить комитет по вопросам градостроительства и поговорить лично с нардепами, а также спросить у Генпрокуратуры, чем именно болеет господин Кулик и какое заведение обеспечивает ему больничный.