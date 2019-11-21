Украина требует от Гааги срочного решения "морского дела" РФ

Киев требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции ООН по морскому праву.

Украина на слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге настаивает на срочности рассмотрения "морского дела" РФ , поскольку против освобожденных моряков продолжаются уголовные дела, о чем говорится в Facebook заместителя главы МИД Ланы Зеркаль.

"То есть, она (Россия - ред.) и в дальнейшем продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад - почти через год после того, как 25 ноября 2018 их захватили - РФ освободила наши корабли, сняв с них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву", - написала Зеркаль.

По ее словам, суд должен положить конец этим продолжающимся нарушением, а потому Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции ООН по морскому праву.

Зеркаль рассказала, что сегодня состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Учитывая существенную разницу в подходах сторон к наиболее чувствительным вопросам, достичь согласия не удалось.

"Итак, уже завтра Арбитраж примет правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража", - отметила она.

Как утверждает Зеркаль, РФ пытается получить столько же времени для рассмотрения этого дела, как и в деле о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, хотя предметом рассмотрения является один вопрос - нарушение РФ фундаментального принципа международного морского права - абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей.

"Кроме того, Россия стремится сделать слушания максимально закрытыми", - добавила Зеркаль.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины захваченные суда Никополь, Бердянск и Яны Капу и 24 членов их экипажей.

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