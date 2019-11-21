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Украина требует от Гааги срочного решения "морского дела" РФ

Комментариев: 17
Киев требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции ООН по морскому праву.
РФ нарушает статьи ООН
РФ нарушает статьи ООН
УНИАН
 
Украина на слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге настаивает на срочности рассмотрения "морского дела" РФ , поскольку против освобожденных моряков продолжаются уголовные дела, о чем говорится в Facebook заместителя главы МИД Ланы Зеркаль.
 
"То есть, она (Россия - ред.) и в дальнейшем продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад - почти через год после того, как 25 ноября 2018 их захватили - РФ освободила наши корабли, сняв с них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву", - написала Зеркаль.
 
По ее словам, суд должен положить конец этим продолжающимся нарушением, а потому Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции ООН по морскому праву.
 
Зеркаль рассказала, что сегодня состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Учитывая существенную разницу в подходах сторон к наиболее чувствительным вопросам, достичь согласия не удалось.
 
"Итак, уже завтра Арбитраж примет правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража", - отметила она.
 
Как утверждает Зеркаль, РФ пытается получить столько же времени для рассмотрения этого дела, как и в деле о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, хотя предметом рассмотрения является один вопрос - нарушение РФ фундаментального принципа международного морского права - абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей.
 
 "Кроме того, Россия стремится сделать слушания максимально закрытыми", - добавила Зеркаль.
 
Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины захваченные суда Никополь, Бердянск и Яны Капу и 24 членов их экипажей.
 
7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.

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Теги: МИД Украины, суд, трибунал, Гаага, морское дело
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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ДонКарлитоUA    21.11.2019, 21:38
Оценка:  0
ДонКарлитоUA
Щойно зліз зі своєї баби.Минут 40 її довбив бідну,аж спітніла.Зараз треба щось пожерти.Мабуть м'яса бі насмажу з цибулею.
nelci    21.11.2019, 21:26
Оценка:  +2
nelci
Вопрос следует решать комплексно и, в первую очередь по делу Порошенко, пославшего моряков на провокацию с целью отмены выборов.
Путин_xyйло    21.11.2019, 21:28
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Это не в Гааге, да и в чем преступление? Или Порошенко вступил в сговор с Чпутиным чтоб тот захапал катера?
Путин_xyйло    21.11.2019, 21:32
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Где сукa доказательства что Порох приказал сделать какую нибудь "провокацию"? Вам, мoкшaм все доказательства подавай, так и сами покажите!
Брюква_и_Клюква    21.11.2019, 21:33
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Нелси у нас кто? Прокурор или кухарка? Может, Нелси вообще иностранка?
Путин_xyйло    21.11.2019, 21:19
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Кацапы, облизывайте петушки, тренируйтесь!
Ira0956    21.11.2019, 21:15
Оценка:  +1
Ira0956
Поговаривают, что Путин распорядился установить снятые с украинских кораблей унитазы в туалете Кремля. Теперь, если слышит от депутата: "Да клал я на эту Украину!", то обязательно подойдет и поправит: "Не НА, а В". И смеётся так зловеще. Одно слово - тиран.
Путин_xyйло    21.11.2019, 21:18
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Просто Xyйло, не возвеличивайте это чмо!
Брюква_и_Клюква    21.11.2019, 21:20
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
А Вы Ирочка, видимо, выполняете роль путинского унитаза. Иначе откуда Вам известны туалетные откровения Путена?
Boxerogos    21.11.2019, 21:13
Оценка:  +2
Boxerogos
Ну требовать мы умеем.Стоим на коленях с протянутой рукой и требуем на все четыре стороны!Ведь мы по-прежнему верим что"весьмирьсьнями".Поэ тому и требуем.))))))))))))))
Путин_xyйло    21.11.2019, 21:17
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Выпердыш "коробок с рогами" получил методичку или отсебятину в несешь? Разрешение у Чпуйла спросил?
Boxerogos    21.11.2019, 21:19
Оценка:  0
Boxerogos
Чмо,ты снова меня спутало со своим отцом-хроническим пидopом-алкоголиком.А я всего-навсего высказываю свою гражданскую позицию гражданина Украины постоянно проживающего в Украине.Всасывай правду,чмо.Просто всасывай.)))))))))))
Путин_xyйло    21.11.2019, 21:21
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Из тебя гражданин Украины как из твоего папы члена молоток, кацапский xyecoc!
Путин_xyйло    21.11.2019, 21:25
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Boxerogos Ты, выпeрдыш, только одну позицию знаешь, с членом в твоей сpaке и она отнюдь не гражданская!
Брюква_и_Клюква    21.11.2019, 21:25
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Ты Колян, известный макеевский говномес. К тебе даже буряты приезжали из Горно-Алтайска, чтоб засадить в твою мокшанскую голубую задницу
Путин_xyйло    21.11.2019, 20:45
Оценка:  -1
Путин_xyйло
ЩаЗ кацапы напишут методичку, подвезут дерьма и включат пропеллер!
Путин_xyйло    21.11.2019, 20:48
Оценка:  -1
Путин_xyйло
А ведь вместо всего , могли бы отвезти "сырьё" уральскому зодчему, у него поди руки чешутся до "шедевров" охочие
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