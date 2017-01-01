Курс валют на 22 ноября: гривна стабилизировалась

Курс доллара на межбанке не изменился - в продаже 24,17 гривен за доллар, в покупке 24,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,78 гривен за евро.

Нацбанк Украины на пятницу, 22 ноября, снизил курс гривны по отношению к американскому доллару на копейку - до 24,19 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 21 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2419.3689 гривны (-1,0089);

– 100 евро – 2683.3220 гривны (-8,8573).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке был стабильным и к концу торговой сессии остался на вчерашнем уровне в продаже - 24,17 гривен за доллар, и опустился на одну копейку в покупке - до 24,14 гривен за доллар.

Напомним, что в четверг, 21 ноября, гривна вернулась к росту - гривна выросла по отношению к доллару на три копейки.

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