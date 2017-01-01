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Завершено следствие очередного эпизода дела Хизб ут-Тахрир

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В материалах дела в качестве доказательств вины фигурируют журналы 2003-2004 года, изданные, когда одному из обвиняемых было шесть лет.
В Крыму завершили следствие по очередному делу Хизб ут-Тахрир
В Крыму завершили следствие по очередному делу Хизб ут-Тахрир

Следствие по делу Хизб ут-Тахрир в отношении Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова завершено. Об этом сообщает Крым.Реалии в четверг, 21 ноября.

По словам адвоката Абдулганиева Лили Гамеджи, на данный момент проходит стадия ознакомления с материалами уголовного дела.

"Доказательством вины наших доверителей, по версии следствия, стали несколько номеров газеты Голос Крыма. Речь идет о материале Крым и Халифат в четырех частях, датированном июнем 2010 года. В материалах дела фигурируют журналы 2003 и 2004 годов выпуска. Учитывая, что мой подзащитный родился в 1998 году, я слабо верю в то, что он в шестилетнем возрасте уже интересовался такими темами", - сообщила Гемеджи.

Отмечается, что в начале ноября суд продлил арест фигурантов дела Хизб ут-Тахрир до 13 января 2020 года.

Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие.

Напомним, что ранее в Крыму был найден мертвым пропавший без вести крымский татарин. Мужчину нашли мертвым и с изувеченным лицом.

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Теги: Россия, Крымские татары, Крым, следствие
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Источник: korrespondent.net

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