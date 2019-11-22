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Украина получит оставшуюся военную помощь США

Комментариев: 2
Оставшиеся 36 миллионов долларов Украина получит в течение нескольких недель, заверил Пентагон.
Украина получит оставшуюся военную помощь США в течение нескольких недель
Украина получит оставшуюся военную помощь США в течение нескольких недель
Минобороны Украины

Пентагон передаст Украине оставшуюся военную помощь, предусмотренную бюджетом США на текущий год, в течение нескольких недель. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона сообщает Голос Америки в четверг, 21 ноября.

К концу фискального года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов. Передача оставшихся средств ожидается в ближайшее время.

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая беспокойство по недополучению Украиной всей суммы.

"Мы ассигновали эти деньги. Они должны были быть потрачены в течение прошлого фискального года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не потрачены", - сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены. 
 
Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В среду стало известно, что до Украины не дошло $35 млн военной помощи США. Деньги должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины.

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Теги: Украина, США, Украина-США, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos-    22.11.2019, 00:26
Оценка:  0
Boxerogos-
Антибес сосёт и плачет
Толстый негр его хуячит!
Срака треснула на раз
Антибес - ты пядарас !!!))
Boxerogos-    22.11.2019, 00:23
Оценка:  0
Boxerogos-
Антибес лежал на дурке
Его трахали там чурки ))
А во сне после укола
Бабка приходила снова !!!
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