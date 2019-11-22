Самолет с пассажирами аварийно сел в Одессе

В международном аэропорту Одесса самолет, который летел из Стамбула, совершил аварийную посадку.



Самолет Boeing-738 авиакомпании Turkish Airlines рейсом Стамбул - Одесса совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту вечером в четверг, 21 ноября.



Как сообщают очевидцы в социальных сетях, у самолета произошла поломка передних стоек шасси. При посадке авиалайнер частично съехал со взлетной полосы на грунт.



Пассажиров эвакуировали через задние двери при помощи аварийного надувного трапа. Никто не пострадал.



Отмечается, что пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. После этого они десять минут "стояли" в зоне ожидания. Потом пилоты повторили попытку, которая привела к такому результату.



По предварительной информации, перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе.



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Отмечается, что пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. После этого они десять минут "стояли" в зоне ожидания. Потом пилоты повторили попытку, которая привела к такому результату.По предварительной информации, перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе.













Напомним, ранее днем частный самолет одной из турецких авиакомпаний заблокировал взлетно-посадочную полосу в аэропорту Одессы. У борта TC-AEH при взлете лопнул один из пневматиков передней стойки шасси.



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По предварительной информации, перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе.