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Самолет с пассажирами аварийно сел в Одессе

Комментариев: 1
В международном аэропорту Одесса самолет, который летел из Стамбула, совершил аварийную посадку.
Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Максим Болдин / Facebook

Самолет Boeing-738 авиакомпании Turkish Airlines рейсом Стамбул - Одесса совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту вечером в четверг, 21 ноября.
 
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, у самолета произошла поломка передних стоек шасси. При посадке авиалайнер частично съехал со взлетной полосы на грунт. 
 
Пассажиров эвакуировали через задние двери при помощи аварийного надувного трапа. Никто не пострадал.

Отмечается, что пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. После этого они десять минут "стояли" в зоне ожидания. Потом пилоты повторили попытку, которая привела к такому результату.

По предварительной информации, перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе.







Напомним, ранее днем частный самолет одной из турецких авиакомпаний заблокировал взлетно-посадочную полосу в аэропорту Одессы. У борта TC-AEH при взлете лопнул один из пневматиков передней стойки шасси. 

В Харькове самолет со второй попытки совершил аварийную посадку - СМИ

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По предварительной информации, перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе.

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Теги: самолет, Одесса, видео, фото, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos-    22.11.2019, 00:25
Оценка:  0
Boxerogos-
Антибес лежал на дурке
Его трахали там чурки ))
А во сне после укола
Бабка приходила снова !!!
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