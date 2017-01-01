Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Одессы

Из-за сильного ветра во время посадки у самолета Boeing-738 подломилась стойка переднего шасси и он выкатился на грунт.



Лайнер авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы из-за поломки стойки переднего шасси, которая произошла из-за сильного встречного ветра во время посадки, сообщает пресс-служба аэропорта в ночь на пятницу, 22 ноября.



Отмечается, что все 134 пассажира и летный экипаж самолета были эвакуировали без травм и доставлены в терминал. В настоящее время идет расследование данного инцидента.



Напомним, вечером 21 ноября самолет Boeing-738, следовавший рейсом Стамбул – Одесса, совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту. У лайнера произошла поломка передних стоек шасси.

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