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Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Одессы

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Из-за сильного ветра во время посадки у самолета Boeing-738 подломилась стойка переднего шасси и он выкатился на грунт.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines аварийно сел в Одессе
Самолет авиакомпании Turkish Airlines аварийно сел в Одессе
Максим Болдин / Facebook

Лайнер авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы из-за поломки стойки переднего шасси, которая произошла из-за сильного встречного ветра во время посадки, сообщает пресс-служба аэропорта в ночь на пятницу, 22 ноября.
 
Отмечается, что все 134 пассажира и летный экипаж самолета были эвакуировали без травм и доставлены в терминал. В настоящее время идет расследование данного инцидента.
 
Напомним, вечером 21 ноября самолет Boeing-738, следовавший рейсом Стамбул – Одесса, совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту. У лайнера произошла поломка передних стоек шасси. 
 
Днем в аэропорту Одессы аналогичное ЧП произошло с частным самолетом. У борта TC-AEH при взлете лопнул один из пневматиков передней стойки шасси

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Теги: самолет, Boeing, Одесса, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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