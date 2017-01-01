Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дела Майдана: 46 человек получили приговоры

Комментариев: 0
В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры.
Майдан Независимости 20 февраля 2014 года
Майдан Независимости 20 февраля 2014 года
AP (архив)


Обвинительный приговор по делам Майдана принят в отношении 46 человек, а подозрение сообщено 445 лицам. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире телеканала 1+1 в четверг, 21 ноября.

"По всей стране сообщено о подозрении 445 лицам, из них 48 высшим должностным лицам, 220 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц в совершении преступлений судами признаны виновными 59 лиц, в отношении 46 из них принят обвинительный приговор", – сказал он.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

В мероприятиях, приуроченные ко Дню достоинства и свободы, в центре Киева взяли участие более пяти тысяч человек. Наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане, где проходило вече.

Главные цели Евромайдана достигнуты - опрос

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: майдан, ГПУ, Разгон Евромайдана, приговор Савченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь