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Под Одессой терпит бедствие танкер

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В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.
Судно Delfi
Судно Delfi
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Танкер Delfi под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе, сообщает издание Думская в пятницу, 22 ноября.
 
Отмечается, что, судно изначально находилось в акватории порта Южный. Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
 
Спасатели и частный буксир пытаются эвакуировать экипаж судна, однако им мешает шторм. На данный момент в регионе волны высотой 2,3 м, а также ветер скоростью 12 м/с.
 
Точное количество человек на борту танкера неизвестно, предположительно, от трех до 15 членов экипажа.
 
Длина Delfi 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.
 
Напомним, 4 ноября были захвачены в заложники четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle неустановленными вооруженными лицами у берегов Того. 

На танкере возле Владивостока произошел взрыв, есть погибшие

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Теги: Одесса, судно, шторм, залив
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Источник: korrespondent.net

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