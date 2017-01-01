Под Одессой терпит бедствие танкер
В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.
Танкер Delfi под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе, сообщает издание Думская в пятницу, 22 ноября.
Отмечается, что, судно изначально находилось в акватории порта Южный. Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Спасатели и частный буксир пытаются эвакуировать экипаж судна, однако им мешает шторм. На данный момент в регионе волны высотой 2,3 м, а также ветер скоростью 12 м/с.
Точное количество человек на борту танкера неизвестно, предположительно, от трех до 15 членов экипажа.
Длина Delfi 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.
Напомним, 4 ноября были захвачены в заложники четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle неустановленными вооруженными лицами у берегов Того.
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