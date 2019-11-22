Буду обращаться к людям. Садовый заявил, что не имеет 50 миллионов на залог
Мэр Львова Андрей Садовый, которому накануне объявили о подозрении в злоупотреблении властью, заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. Об этом он сообщил в эфире Zaxid.net.
"Я себе трудно представляю, где они эту сумму насчитали", – сказал Садовый.
На вопрос, где он будет брать деньги на внесение залога, Садовый отметил, что будет обращаться к людям и возможно "надо будет что-то продавать".
"Вы знаете, моя декларация публичная, все, что я имею. Посмотрите - моя зарплата, то, что Екатерина (жена, - ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", - отметил городской голова.
Ранее о вручении подозрения заявил сам Садовый, изложив свою версию ситуации с землей.
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