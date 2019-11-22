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Буду обращаться к людям. Садовый заявил, что не имеет 50 миллионов на залог

Комментариев: 2
Мэр Львова сообщил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога, поэтому он обратится к людям или что-то продаст.

Мэр Львова Андрей Садовый, которому накануне объявили о подозрении в злоупотреблении властью, заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. Об этом он сообщил в эфире Zaxid.net.

"Я себе трудно представляю, где они эту сумму насчитали", – сказал Садовый.

На вопрос, где он будет брать деньги на внесение залога, Садовый отметил, что будет обращаться к людям и возможно "надо будет что-то продавать".

"Вы знаете, моя декларация публичная, все, что я имею. Посмотрите - моя зарплата, то, что Екатерина (жена, - ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", - отметил городской голова.

Ранее о вручении подозрения заявил сам Садовый, изложив свою версию ситуации с землей.

Подозрение Садовому: в САП раскрыли суть дела

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Теги: Львов, уголовное дело, мэр, залог, Андрей Садовой, Андрей Садовый, подозрения, уголовное производство, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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thebestdraw    22.11.2019, 08:24
Оценка:  0
thebestdraw
а еще поищи с доходов полученных за отель, за трамваи, за универмаг, земли. То есть несколько миллиардов грн у Садового всё-таки есть.
thebestdraw    22.11.2019, 08:20
Оценка:  0
thebestdraw
Если изначально стадион стоил 75 млн евро, то в конце стал 267 млн евро. То есть Садовой почти на 200 млн евро наварился. А тут залог в 2 млн евро он заплатить не может
thebestdraw    22.11.2019, 08:20
Оценка:  0
thebestdraw
айайай бедняжечка. У фирмы Альпина спроси, которой за изготовление проекта стадиона ты заплатил 3 млн евро (а это 70 млн грн), и потом эта фирма куда-то исчезла. Или расскажи по какой цене закупались материалы для стадиона? по цене в 3.5 раза выше чем на заводе.
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