Итоги 21 ноября: Годовщина Майдана, подозрение Садовому

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина отметила годовщину начала Майдана; мэру Львова вручили подозрение. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Гааге начался суд по делу о захвате РФ украинских кораблей

В Гааге начались первые слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением Конвенции ООН по морскому праву относительно захвата трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

Мэру Львова вручили подозрение

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении чиновникам Львовского горсовета за земельные схемы, в числе которых мэр Андрей Садовый.

По данным ведомства, злоупотребления чиновников во время операций с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли ущерб местным жителям и государству на сумму в 93,5 млн гривен. Мэр Львова Андрей Садовый, которому накануне объявили о подозрении в злоупотреблении властью, заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога, поэтому он обратится к людям или что-то продаст.

В Новом Роздоле и Новояворовске разобрались с отоплением

В Новом Роздоле и Новояворовске начался отопительный сезон. Аварийным бригадам удалось ликвидировать все три прорыва теплотрасс, а также получить постоянное давление в теплосетях, что позволило начать отопительный сезон и запустить работу Новороздольской ТЭЦ.

В Украине почтили память погибших во время Майдана

В Украине отметили День достоинства и свободы. В этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

В мероприятиях, приуроченных ко Дню достоинства и свободы, в центре Киева взяли участие более пяти тысяч человек. Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память погибших во время Революции достоинства. Наибольшее количество участников мероприятий находилось на столичном Майдане, где проходило вече.

В аэропорту Одессы с двумя самолетами случилось ЧП

Самолет Boeing-738, следовавший рейсом Стамбул – Одесса, совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту. Из-за сильного ветра во время посадки у лайнера произошла поломка передних стоек шасси.

Аналогичное ЧП произошло с частным самолетом. У лайнера Gulfstream G150, выполнявшего частный рейс в Дубаи, при взлете лопнул один из пневматиков передней стойки шасси.

Парубий и Пашинский дали показания по делу Майдана

В Святошинским райсуде Киева во время рассмотрения дела в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" дал показания экс-спикер парламента Андрей Парубий, который является свидетелем защиты. В частности, он рассказал о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодежь на Майдане.

Кроме того, в ходе заседания суда бывший народный депутат Сергей Пашинский заявил, что никакой команды протестующим на Майдане на штурм правоохранителей 20 февраля 2014 года никто не давал.

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