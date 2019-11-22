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Штаб ООС: Сепаратисты применили ракетные комплексы

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В результате обстрелов, боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил.
Сепаратисты шесть раз обстреляли украинские позиции
Сепаратисты шесть раз обстреляли украинские позиции
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты 21 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня с использованием противотанковых ракетных комплексов, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Также противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты осуществили четыре обстрела: дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два вражеских обстрелов: неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашовки-Новой - с подствольных гранатометов.

В результате обстрелов, боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Накануне в зоне ООС были ранены семеро украинских военных. Украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Кайдаш    22.11.2019, 08:23
Оценка:  0
Кайдаш
Ракетные комплексы хранились в шахтах со времён царя Гороха. А путен тут не при делах.
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