Штаб ООС: Сепаратисты применили ракетные комплексы

В результате обстрелов, боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Сепаратисты шесть раз обстреляли украинские позиции facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты 21 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня с использованием противотанковых ракетных комплексов, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Также противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты осуществили четыре обстрела: дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два вражеских обстрелов: неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашовки-Новой - с подствольных гранатометов.

В результате обстрелов, боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Накануне в зоне ООС были ранены семеро украинских военных. Украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым.

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