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Грязь, разруха и ванная с червями: В Днепре нашли "детей-маугли"

Комментариев: 2
Детей забрали сотрудники ювенальной превенции.
Грязь, разруха и ванная с червями: В Днепре нашли "детей-маугли"
© facebook.com/dnipropolice
Фото 1/7
  • Девочки 5-ти и полутора лет пройдут обследование в больнице
  • Девочки 5-ти и полутора лет пройдут обследование в больнице
  • Девочки 5-ти и полутора лет пройдут обследование в больнице
  • Девочки 5-ти и полутора лет пройдут обследование в больнице
  • Девочки 5-ти и полутора лет пройдут обследование в больнице
  • Девочки 5-ти и полутора лет пройдут обследование в больнице
  • Девочки 5-ти и полутора лет пройдут обследование в больнице
Грязь, разруха и ванная с червями: В Днепре нашли "детей-маугли"
Девочки 5-ти и полутора лет пройдут обследование в больнице
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В Днепре 20 ноября, около 18:00 патрульне полицейские обнаружили двух девочек вквартире почти без мебели, холодильника, работающего санузла, с грязной ванной, в которой поселились черви, жили дети.

Об этом сообщает пресс-отдел полиции.

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По спецлинии "102" позвонил мужчина и сообщил, что его сожительница устроила скандал, бьет посуду, и неадекватно себя ведет. Патрульные прибыли по указанному заявителем адресу.

Как оказалось, у мужчины возник конфликт с гражданской женой. В одной из комнат было много битой посуды, лежали разбросанные вещи. Женщина призналась, что сделала это во время ссоры с мужем.

Впрочем, поразило патрульных не количество битых тарелок и выяснения отношений, а то, что среди всего этого беспорядка, в грязном помещении, без необходимой мебели, холодильника, с санузлом в ужасном состоянии находятся двое малолетних детей - девочки 5-ти и полутора лет. Дети были грязные, заброшенные и голодные. Для сна у них была одна кровать на двоих с грязным бельем.

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Полицейские сразу вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Было принято решение отправить детей в больницу.

Как сообщалось 10 июля, под Одессой у горе-родителей забрали восьмерых детей.

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Теги: Днепр, дети
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    22.11.2019, 09:05
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Жили за счет выплат по рождению ребенка. Возможно для того и рожали.
zadneprohodchik    22.11.2019, 08:59
Оценка:  +4
zadneprohodchik
а где соседи были раньше детей голодом морили
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