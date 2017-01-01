Мороз и солнце: синоптики обнародовали свежий прогноз

22 ноября в Украине будет достаточно холодно.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями и достаточно прохладно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня будет довольно солнечно. Осадков не прогнозируют. Между тем, воздух прогреется в пределах -1…+10 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -3 градусов.

На востоке Украины без осадков. На термометре 0…-2 градуса по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -12 градусов.

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Южным регионам напророчили прохладный осенний день. Температура воздуха поднимется от -1 до +4 градусов по Цельсию. В ночное время заморозки до -7 градусов.

В северной части страны сегодня прохладно, но сухо и солнечно. На улице 0…-2 градуса по Цельсию. Ночью прогнозируют заморозки до -8 градусов.

В Центральной Украине 22 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +1 градус по Цельсию.

В столице 22 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах -1…-3 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -8.

Напомним, в Одессе ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач. Мощный ветер оборвал 9 электросетей.

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