Мороз и солнце: синоптики обнародовали свежий прогноз
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями и достаточно прохладно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня будет довольно солнечно. Осадков не прогнозируют. Между тем, воздух прогреется в пределах -1…+10 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -3 градусов.
На востоке Украины без осадков. На термометре 0…-2 градуса по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -12 градусов.
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Южным регионам напророчили прохладный осенний день. Температура воздуха поднимется от -1 до +4 градусов по Цельсию. В ночное время заморозки до -7 градусов.
В северной части страны сегодня прохладно, но сухо и солнечно. На улице 0…-2 градуса по Цельсию. Ночью прогнозируют заморозки до -8 градусов.
В Центральной Украине 22 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +1 градус по Цельсию.
В столице 22 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах -1…-3 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -8.
Напомним, в Одессе ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач. Мощный ветер оборвал 9 электросетей.
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