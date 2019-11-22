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“Нам стыдно”: Нардеп извинилась за скандалы вокруг “Слуги народа”

Комментариев: 4
Верещук попросила прощения от имени фракции.
Ирина Верещук
Ирина Верещук
Скриншот из видео

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Народный депутат Украины от “Слуги народа” Ирина Верещук попросила прощения у украинцев за многочисленные скандалы с участием ее коллег по фракции.

Об этом она сообщила в эфире программы “Право на владу” на канале 1+1.

Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции. Нам действительно за это стыдно, мы работаем над этими ошибками ... Это недостойно, и мы понимаем, насколько это важно, чтобы мы чувствовали ответственность, и мы чувствуем такую ответственность. Но как сложилось так, ничего не сделаешь, - сказала Верещук.

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Кроме того, Верещук добавила, что украинские парламентарии сегодня находятся в центре внимания у всей Европы. Поэтому “нужно работать, и они будут над этим работать”.

Напомним, нардеп Иванисов приостановил членство во фракции Слуга народа. Депутат заявил, что обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот поддержал его.

 

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Теги: Слуга народа, Верещук, скандалы, фракция
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Комментариев (5)
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Ponadyser    22.11.2019, 10:00
Оценка:  0
Ponadyser
Пока вы будете помнить русский, ваша жизнь в Чехии будет одним сплошным весельем. "Вонявки" в переводе с чешского духи, "черствые потравины" -свежие продукты, "падло с быдлом на плавидле" — статный парень с веслом на лодке и другие приколы...
Ponadyser    22.11.2019, 10:00
Оценка:  0
Ponadyser
Говорят, что несколько лет назад русские туристы ржали до икоты, глядя на рекламные щиты "Кока-колы". Там красовалась традиционная замерзшая бутылочка, а надпись на щите гласила: "Доконали тварь!"
Ponadyser    22.11.2019, 10:01
Оценка:  0
Ponadyser
Икающие от смеха русские не сразу и соображали, что в переводе с чешского сия надпись это всего лишь мощный рекламный слоган — "Совершенное творение!". В Праге над входом в некоторые увеселительные заведения красуется надпись — "Девки даром".
Ponadyser    22.11.2019, 10:01
Оценка:  0
Ponadyser
Представляете, как обламываются русскоговорящие особи мужского пола, когда узнают, что значит это всего лишь, что девушки не платят за вход! А еще жилой дом — "барак", привет подружка — "ахой перделка"...
FPN    22.11.2019, 09:58
Оценка:  -1
FPN
НЕ ВЕРЮ!!!!!!
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