“Нам стыдно”: Нардеп извинилась за скандалы вокруг “Слуги народа”
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Народный депутат Украины от “Слуги народа” Ирина Верещук попросила прощения у украинцев за многочисленные скандалы с участием ее коллег по фракции.
Об этом она сообщила в эфире программы “Право на владу” на канале 1+1.
Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции. Нам действительно за это стыдно, мы работаем над этими ошибками ... Это недостойно, и мы понимаем, насколько это важно, чтобы мы чувствовали ответственность, и мы чувствуем такую ответственность. Но как сложилось так, ничего не сделаешь, - сказала Верещук.
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Кроме того, Верещук добавила, что украинские парламентарии сегодня находятся в центре внимания у всей Европы. Поэтому “нужно работать, и они будут над этим работать”.
Напомним, нардеп Иванисов приостановил членство во фракции Слуга народа. Депутат заявил, что обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот поддержал его.
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