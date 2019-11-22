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На концерте Олега Винника произошла массовая драка

Комментариев: 6
На концерте украинского секс-символа Олега Винника во Дворце спорта не поделили места поклонники.

Олег Винник дал свой концерт в киевском Дворце спорта, но выступление не обошлось без неприятного сюрприза. Так, в борьбе за лучшие места у сцены жестко подрались поклонницы исполнителя. Об этом сообщает ТСН.

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Женщины начали бить друг друга, чтобы занять самые выгодные места и видеть своего кумира получше. Также они таскали друг друга за волосы.

Их принялся разнимать, стоящий рядом мужчина, пытаясь тоже пробраться ближе к сцене. Он был спутником одной из разъяренных женщин.

Посетители концерта позвали на помощь охрану - мужчину попросили покинуть зал, но это удалось не с первого раза. Драка произошла снова. Впоследствии одна женщина пробиралась к сцене. Другая схватила ее за волосы и прокричала: "Куда лезешь?".

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Олег Винник , естественно, ничего не подозревая, продолжал свое выступление на сцене.

Напомним, во Львове футбольные фанаты снова устроили массовую драку. На площади Рынок во Львове снова произошла драка футбольных фанатов. На месте происшествия присутствует полиция.

 

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Теги: концерт, видео, драка, Винник
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Комментариев (6)
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alex-zol    22.11.2019, 11:23
Оценка:  0
alex-zol
клухи)))
Шандор    22.11.2019, 11:12
Оценка:  0
Шандор
Щыри цээвропэйци.
CasperW    22.11.2019, 11:18
Оценка:  -1
CasperW
В ярославле скрепные пенсионеры устроили драку за продукты из мусорных баков. Но у тебя все хорошо, ты за валюту посты пишешь.
asfd0    22.11.2019, 10:26
Оценка:  +1
asfd0
Постмайданные ценности и символы.
CasperW    22.11.2019, 11:15
Оценка:  -1
CasperW
Раскажи, нам, темным, о скрепных петухах из навоза.
Carelessangel    22.11.2019, 10:22
Оценка:  +3
Carelessangel
венику надо еба ло набить
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