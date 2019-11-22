На концерте Олега Винника произошла массовая драка

На концерте украинского секс-символа Олега Винника во Дворце спорта не поделили места поклонники.

Олег Винник дал свой концерт в киевском Дворце спорта, но выступление не обошлось без неприятного сюрприза. Так, в борьбе за лучшие места у сцены жестко подрались поклонницы исполнителя. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: В матче НХЛ произошла массовая драка

Женщины начали бить друг друга, чтобы занять самые выгодные места и видеть своего кумира получше. Также они таскали друг друга за волосы.

Их принялся разнимать, стоящий рядом мужчина, пытаясь тоже пробраться ближе к сцене. Он был спутником одной из разъяренных женщин.

Посетители концерта позвали на помощь охрану - мужчину попросили покинуть зал, но это удалось не с первого раза. Драка произошла снова. Впоследствии одна женщина пробиралась к сцене. Другая схватила ее за волосы и прокричала: "Куда лезешь?".

Читай также: "Не смешивайте пиво и водку": Садовый обратился к футбольным фанам

Олег Винник , естественно, ничего не подозревая, продолжал свое выступление на сцене.

Напомним, во Львове футбольные фанаты снова устроили массовую драку. На площади Рынок во Львове снова произошла драка футбольных фанатов. На месте происшествия присутствует полиция.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram