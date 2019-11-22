Адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку

Правозащитница Евгения Закревская будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование .

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку в прямом эфире. Об этом она заявила в ходе программы “Право на владу” на 1+1.

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Она заявила,что будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Сейчас, с сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование. С этого дня я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей, - сказала Закревская.

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Она отметила, что Верховная Рада должна принять поправку №318 в законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований", которая касается возможности перехода следователей по "делам Майдана" в ГБР. Суть заключается в том, чтобы в ГБР было создано специальное управление, и все прокуроры, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, перешли туда работать.

Глава пропрезидентский фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что требования Закревской будут услышаны в Раде и поддержаны его фракцией.

Я вам лично гарантирую, что позиция нашей фракции будет эту поправку проголосовать. Я думаю, поддержит весь зал. Но до 3 декабря это по объективным причинам невозможно - люди работают в округах. Надо потерпеть до 3 декабря, - сказал Арахамия.

Напомним, адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады. Дела Майдана могут передать просто в руки Портнова.

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