В Харькове участники Евромайдана провели акцию ко Дню достоинства

Традиционно к участникам мероприятия обратился духовный наставник харьковского Евромайдана, настоятель храма Святого Иоанна Богослова.

В этом году акция "У нас есть достоинство" одновременно проводилась по всей Украине kharkivoda.gov.ua

21 ноября участники харьковского Евромайдана собрались в 18:00 возле палатки “Все для победы“ на площади Свободы. На митинге присутствовали общественные активисты, волонтеры, родные харьковчан — Героев Небесной Сотни, ветераны АТО и ООС.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Перед тем, как начать митинг гимном Украины, участники собрания почтили минутой молчания погибшего командира 138-й бригады Евгения Коростелева.

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“Он погиб именно в нашем харьковском госпитале. Мы, волонтеры, знаем его с еще 2015 года. Это хороший человек, настоящий воин, настоящий полковник“, — сказала участница харьковского Евромайдана, волонтер Ярина Чаговец.

Открывая митинг, она напомнила, что Майдан в Харькове начался раньше киевского — 19 ноября. И завершился позже, чем по всей стране, ведь именно нашему региону пришлось отстаивать территориальную целостность Украины в начале военной агрессии Российской Федерации.

Традиционно к участникам мероприятия обратился духовный наставник харьковского Евромайдана, настоятель храма Святого Иоанна Богослова Виктор Маринчак. Произнеся “Слава Украине“, он подчеркнул, что мы должны поддерживать и распространять эту славу.

“Чтобы она вдохновляла нас по-настоящему, чтобы мы снова почувствовали ту мощь духа, держала нас шесть лет назад на Майдане“, — сказал он.

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Как сообщалось, 21 ноября в Украине отметили День достоинства и свободы. В этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

В мероприятиях, приуроченных ко Дню достоинства и свободы, в центре Киева взяли участие более пяти тысяч человек. Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память погибших во время Революции достоинства. Наибольшее количество участников мероприятий находилось на столичном Майдане, где проходило вече.

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