Дело Иванисова: жертва рассказала детали изнасилования

Коллеги по фракции просят сложить мандат.

Журналисты нашли девушку, в изнасиловании которой обвинили народного депутата от “Слуги народа” Романа Иванисова. Девушка рассказала детали преступления.

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Об этом она рассказала в телефонном разговоре журналистам ТСН.

Ранее в СМИ распространяли информацию, что Иванисов изнасиловал несовершеннолетнюю. Между тем, сама жертва рассказала, что в момент изнасилования ей было 25 лет, у нее был маленький ребенок, который до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это - с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года, - рассказала девушка.

По ее словам, это было именно насилие, которое совмещали с жестокими побоями.

Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было, - добавила она.

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Также девушка рассказала, что дело об изнасиловании приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В городе ее травили, постоянно давили, а дело хотели "замять".

В машине было четверо - двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали, - рассказала она.

После суда девушка еще долго не могла вернуться к прошлой жизни. Ей пришлось поменять работу, а насильники не досидели срок полностью.

Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила, - рассказала девушка.

Она также отметила, что уже не верит в справедливость.

Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю, - добавила она.

К слову, стало известно о том, что коллеги Иванисова по партии Виталий Безгин и Роман Грищук призвали его социальной сети Facebook сдать мандат.

Напомним, опубликован приговор нардепу Иванисову за изнасилование. Иванисов покинул партию Слуга народа, но его обещают вернуть, если он докажет отсутствие судимости.

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