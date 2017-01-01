Брату нардепа из "Коломойского района" просят вручить почетное звание

Появился интересный документ.

Известный своим курьезным высказыванием о “Коломойском районе“ нардеп “Слуги народа“, 33-летний фермер Владимира Тимофийчука снова оказался в центре внимания. Об этом передает Страна.

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В этот раз дело касается не настолько самого нардепа, как его родного брата. Оказалось, что у народного избранника есть родной брат-бизнесмен, который скоро может стать “орденоносцем“.

В распоряжении издания оказалось письмо губернатора Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля, адресованное Офису президента. В письме губернатор просит Зеленского присвоить Почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства Богдану Тимофийчуку - директору частной фирмы “Богдан и К“, который, заодно, является родным братом нардепа Владимира Тимофийчука.

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Бизнесмена просят наградить за “многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад во внедрение передовых технологий для повышения качества почв... и высокий профессионализм“.

Документ Страна

Напомним, народный депутат от партии Слуга народа оконфузился, оговорившись во время общения с журналистами, заявив, что он из “Коломойского района”.

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