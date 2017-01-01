На границе с Молдовой стреляли: Трое раненных

Пограничники расстреляли автомобиль с контрабандистами.

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В ночь на 22 ноября украинские пограничники со стрельбой пытались задержать контрабандистов на границе с Молдовой. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По информации правоохранителей, в четверг поздно вечером, около 23 часов, вблизи населенного пункта Гвоздовцы пограничный наряд заметил, как группой неизвестных переправляет табачные изделия через государственную границу из Молдовы в Украину и загружает их в транспортные средства с иностранной регистрацией.

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Заметив пограничников, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле. При попытке задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одно транспортное средство на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью.

Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы.

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О данной ситуации пограничники немедленно проинформировали представителей правоохранительных органов Черновицкой области и пограничной полиции Республики Молдова. Кроме того, в Национальную полицию Черновицкой области направлено сообщение о совершении уголовного преступления по признакам, предусмотренным статьями 342, 345 Уголовного кодекса Украины, и в ГУ ГФС в Черновицкой области по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре от дежурного подразделения полиции получена информация, что в центральную районную больницу обратились 3 гражданских лица с огнестрельными ранениями.

Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей и проводится проверка.

Напомним, в Борисполе иранец порвал свой паспорт и прикинулся испанцем. В личной беседе мужчина признался, что купил паспорт гражданина Испании в Турции за 7 тысяч евро.

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