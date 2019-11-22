ДТП в Харькове: Зайцева просит отменить приговор

Защита Елены Зайцевой обратилась в Верховный суд Украины.

Адвокат Елены Зайцевой обратилась в ВСУ с кассационной жалобой. Защита требует пересмотреть или отменить приговор Зайцевой. Об этом пишет УНН со со ссылкой на постановление ВСУ.

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“Адвокат Юлия Плетнева просит отменить решение об осуждения и взыскании возмещения имущественного и морального вреда, а уголовное производство в отношении нее закрыть. Или смягчить ей наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года, освободив осужденную от отбывания основного наказания с испытательным сроком, определенным на усмотрение суда“ – говорится в сообщении.

Для разрешения гражданских исков применить долевой порядок взыскания возмещения вместо солидарного, а именно взыскать с Зайцевой в пользу истцов определенные в приговоре суммы возмещения в размере 30%, а возмещение 70% этих сумм положить на Геннадия Дронова – отмечено в сообщении.

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Адвокат обосновала требования неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности.

ВСУ остановил кассационную жалобу, так как она оформлена неправильно. На устранение недостатков адвокату выделено 15 дней.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus 20-летней Зайцевой и Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. Тогда погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.