Схемы опубликовали очередное расследование по Богдану

"Андрей Богдан совмещал адвокатскую деятельность с работой в госструктурах" - утверждают Схемы.

Руководитель офиса президента Андрей Богдан ранее трижды занимал государственные должности, при этом, не прекращая заниматься адвокатской деятельностью, что противоречит закону. Об этом сообщается в выпуске программы “Схемы".

Читай также: Богдан по распоряжению Зеленского незаконно получил госохрану, - СМИ

Авторы программы делают акцент на том, что длительное нахождение Богдана на государственных должностях идет в разрез обещанием президента Владимира Зеленского привести во власть “новые лица“.

По данным журналистов Богдан занимал должности помощника судьи, заместителя министра юстиций и уполномоченного поп борьбе с коррупцией, не переставая заниматься адвокатской деятельностью. Как сообщают журналисты, такой род деятельности запрещен законом о госслужбе, а также антикоррупционным законодательством.

Читай также: Богдан сбежал от журналистов после неудобного вопроса

На вопрос президенту Зеленскому, как он отреагировал на то, что Богдан долгое время нарушал закон Украины, президент заявил: “Значит, что-то было неправильно. Куда смотрела власть? А что тут оценивать? Вы сами знаете, как в Украине люди живут“.

Ранее сообщалось что, Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram