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Схемы опубликовали очередное расследование по Богдану

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"Андрей Богдан совмещал адвокатскую деятельность с работой в госструктурах" - утверждают Схемы.
Глава ОП Андрей Богдан
Глава ОП Андрей Богдан
ОП

Руководитель офиса президента Андрей Богдан ранее трижды занимал государственные должности, при этом, не прекращая заниматься адвокатской деятельностью, что противоречит закону. Об этом сообщается в выпуске программы “Схемы".

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Авторы программы делают акцент на том, что длительное нахождение Богдана на государственных должностях идет в разрез обещанием президента Владимира Зеленского привести во власть “новые лица“.

По данным журналистов Богдан занимал должности помощника судьи, заместителя министра юстиций и уполномоченного поп борьбе с коррупцией, не переставая заниматься адвокатской деятельностью. Как сообщают журналисты, такой род деятельности запрещен законом о госслужбе, а также антикоррупционным законодательством.

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На вопрос президенту Зеленскому, как он отреагировал на то, что Богдан долгое время нарушал закон Украины, президент заявил: “Значит, что-то было неправильно. Куда смотрела власть? А что тут оценивать? Вы сами знаете, как в Украине люди живут“.

Ранее сообщалось что, Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия.

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Теги: Андрей Богдан, схемы, расследование
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