В оккупированном Торезе взорвали местного "табачного короля"
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В оккупированном боевиками “ДНР“ Торезе 19 ноября взорвался автомобиль Honda. Об этом сообщают вэб-сайты террористической группировки.
Согласно опубликованной информации, при взрыве иномарки погиб местный бизнесмен и руководитель предприятия по изготовлению сигарет “Черчилль“ Игорь Шалыгин.
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По словам очевидцев, мужчина сел в машину, завел двигатель, после чего сразу же прогремел взрыв. Автомобиль сгорел полностью. Инцидент произошел возле здания, которое боевики используют в качестве “городского суда“.
Напомним, в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме. Как уточняют в соцсетях, в доме, где прогремел взрыв, находится квартира Ирины Луценко.
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