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В оккупированном Торезе взорвали местного "табачного короля"

Комментариев: 2
Бизнесмена убили прямо под зданием городского суда.
В оккупированном Торезе взорвали местного "табачного короля"
В оккупированном Торезе взорвали местного "табачного короля"
кадр из видео

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В оккупированном боевиками “ДНР“ Торезе 19 ноября взорвался автомобиль Honda. Об этом сообщают вэб-сайты террористической группировки.

Согласно опубликованной информации, при взрыве иномарки погиб местный бизнесмен и руководитель предприятия по изготовлению сигарет “Черчилль“ Игорь Шалыгин.

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По словам очевидцев, мужчина сел в машину, завел двигатель, после чего сразу же прогремел взрыв. Автомобиль сгорел полностью. Инцидент произошел возле здания, которое боевики используют в качестве “городского суда“.

Напомним, в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме. Как уточняют в соцсетях, в доме, где прогремел взрыв, находится квартира Ирины Луценко.

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Теги: взрыв, убийство, Торез, Донбасс, ДНР, ОРДЛО
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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    22.11.2019, 12:11
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
их нравы!...убивать и унитазы тырить...!...)))))))
Ponadyser    22.11.2019, 12:27
Оценка:  -2
Ponadyser
Ваши нравы - брехать и убивать. За то скакала майдавонь...
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