В Херсоне подростки стреляли в женщину с ребенком

Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.

В Херсоне произошел возмутительный случай, в результате которого пострадала женщина с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

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В полиции рассказали, что мать с дочкой-школьницей возвращались по улице Залаэгерсег с торгового центра. Cо стороны сквера неожиданно раздался выстрел, и девочка увидела, что по лицу матери течет кровь.

Оказалось, что в женщину стреляли из пневматического пистолета. Дочь указала 30-летней женщине на компанию подростков, которая бродила по парку.

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Пострадавшая догнала подростков и домогалась, чтоб они дождались полицию. Прибывшие на место события полицейские не обнаружили пистолета. Вероятно, от улик избавились, либо передали компании девочек, которые также гуляли по парку.

По факту нанесения легких телесных повреждений в Днепровском отделении Национальной полиции начали уголовное производство.

Вину за выстрел никто на себя не взял.

Напомним, на границе с Молдовой стреляли: трое раненных. Пограничники расстреляли автомобиль с контрабандистами.

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