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Команда тонущего танкера в Одессе отказалась от буксира, так как дорого

Комментариев: 3
ЧП у берегов Одессы, танкер терпит крушение, капитан отказывается от помощи.
Команда тонущего танкера в Одессе отказалась от буксира, так как дорого
© Думская
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Команда тонущего танкера в Одессе отказалась от буксира, так как дорого
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На борту танкера “Делфи“, который терпит крушение у берегов Одессы, находятся три члена экипажа. Капитан судна отказывается подавать сигнал SOS, ссылаясь на то, что без разрешения судовладельца, он не имеет на это полномочий. С владельцем судна связь отсутствует. 

Об этом пишет Думская.

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По сообщениям оперативного штаба, на борту судна находится экипаж в составе трех граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). По словам и.о. начальника администрации Одесского порта Карпова, к танкеру, терпящего крушение, был направлен буксир с предложением помощи и эвакуации пассажиров, на что был получен отказ.

Также Карпов добавил, что состояние моряков вызывает опасения.

Судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание - заявил он

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По заявлениям капитана Одесского порта Кирилла Сухого, люди, выдающие себя за судовладельцев, запрещают экипажу предпринимать какие либо действия, говоря, что это дорого.

“Была реальная возможность их взять на буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но они отказались. После этого с каждым часом ситуация стала развиваться все хуже и хуже“, — добавил Кирилл Сухой.

Ранее сообщалось что, Терпящий бедствие танкер прибило к берегу в районе пляжа Дельфин

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Теги: одесса, танкер, крушение
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Комментариев (3)
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BROKER666    22.11.2019, 12:52
Оценка:  0
BROKER666
хорошо хоть пустой, судя по осадке... летом отдыхающим будет бесплатный аттракцион
kapablankas    22.11.2019, 12:48
Оценка:  0
kapablankas
капитану по е балу а корыто на буксир
asfd0    22.11.2019, 12:40
Оценка:  -3
asfd0
Дружно идём в светлое капиталистическое будущее товарищи!
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