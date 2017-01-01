На Волыни задержали банду наркодилеров: Один полицейский ранен

Банда специализировалась на изготовлении синтетических наркотиков.

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Полицейские задержали семерых участников организованной группы наркоторговцев, которая занималась сбытом запрещенных веществ на территории Волынской области. Во время задержания злоумышленники ранили одного из правоохранителей, информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области.

Как сообщается, 20 ноября, в ходе первого этапа реализации материалов уголовного производства правоохранители в селе Угринов Львовской области неподалеку от государственного пункта пропуска задержали организатора преступной группы и курьера с большим количеством прекурсоров. В частности, в них было изъято около 100 таблеток прекурсора псевдоэфедрин.

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Затем 21 ноября правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях фигурантов организованной группы. Во время них изъято около 100 таблеток наркотического средства “Субитекс“, деньги и другие вещественные доказательства в уголовном производстве. Изъятое направили на исследование в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Все семь фигурантов организованной группы волыняне, жители города Нововолынск, в возрасте от 30 лет до 46 лет. Кроме мужчин в состав организованной группы также входила и 45-летняя женщина. Задержание группы проводили с привлечением спецподразделений полиции КОРД и роты полиции особого назначения.

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Один из злоумышленников во время задержания оказал сопротивление и ранил полицейского ножом в руку. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением служебных обязанностей) и ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Досудебное следствие по делу продолжается. Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет.

Напомним, на границе с Молдовой пограничники расстреляли автомобиль с контрабандистами. Трое бандитов обратились за медицинской помощью.

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