Богдан не контролирует СН, у него активная позиция по жизни, - Корниенко
Читай также: “Бывают жесткие дискуссии”: Разумков рассказал о конфликте с Богданом
Глава Офиса президента не имеет контроля над управлением партии “Слуга народа”, Об этом в интервью изданию НВ рассказал глава партии Александр Корниенко.
По его словам, Богдан не контролирует управление политсилой. У него просто активная жизненная позиция.
Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан, - ред.) принимал участие в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них, - рассказал Корниенко.
По словам Корниенко, Богдан был на меньшей половине заседаний партии. В основном он был присутствующий на заседаниях с президентом.
У Андрея Иосифовича всегда активная позиция по жизни и в этих делах так он себя проявлял: отвечал на вопросы и задавал встречные депутатам. Это тоже нормальный процесс, - сказал он.
Читай также: Богдан сбежал от журналистов после неудобного вопроса
Напомним, Схемы опубликовали очередное расследование по Богдану. “Андрей Богдан совмещал адвокатскую деятельность с работой в госструктурах“ - утверждают Схемы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram