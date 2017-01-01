Богдан не контролирует СН, у него активная позиция по жизни, - Корниенко

Глава партии рассказал о Богдане.

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Глава Офиса президента не имеет контроля над управлением партии “Слуга народа”, Об этом в интервью изданию НВ рассказал глава партии Александр Корниенко.

По его словам, Богдан не контролирует управление политсилой. У него просто активная жизненная позиция.

Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан, - ред.) принимал участие в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них, - рассказал Корниенко.

По словам Корниенко, Богдан был на меньшей половине заседаний партии. В основном он был присутствующий на заседаниях с президентом.

У Андрея Иосифовича всегда активная позиция по жизни и в этих делах так он себя проявлял: отвечал на вопросы и задавал встречные депутатам. Это тоже нормальный процесс, - сказал он.

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Напомним, Схемы опубликовали очередное расследование по Богдану. “Андрей Богдан совмещал адвокатскую деятельность с работой в госструктурах“ - утверждают Схемы.

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