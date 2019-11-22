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Шустер рассказал о том, что его преследовал Порошенко

Комментариев: 1
По мнению Савика Шустера, за преследованием стоял экс-президент Петр Порошенко.
Шустер рассказал о том, что его преследовал Порошенко
Шустер рассказал о том, что его преследовал Порошенко
Ютуб

Журналист и телеведущий Савик Шустер рассказал, что за открытием уголовных дел против него и закрытием канала 3s. TV стоит экс-президент Петр Порошенко. Об этом Савик заявил в эфире НВ.

Савик Шустер рассказал о том, что Порошенко не любит критику и именно это могло стать причиной конфликта.

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“Проблема в том, что пятый президент Украины не любит критику - он ее не то что не хочет слышать, он просто ее не воспринимает. И мы приглашали людей, естественно, которые говорили то, что они знают, и то, что они думают. И вот тут начался конфликт. Им абсолютно не нравилось то, что мы делали, и в какой-то момент это стало неприемлемо. И когда меня лишили права на работу (и вид на жительство фактически тоже исчезал), я понял, что это уже такой серьезный “удар сверху“, - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Слуга народа готова снять неприкосновенность с Порошенко

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Теги: Савик Шустер, Петр Порошенко
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Комментариев (2)
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kapablankas    22.11.2019, 12:58
Оценка:  0
kapablankas
Савик не понимает что скукожился

его время ушло

преследовал - напиши заяву в полицию а не размазывай сопли по забору , ой пожалейте меня убогого
Л_о_л_а    22.11.2019, 12:56
Оценка:  0
Л_о_л_а
хреново он тебя, мразь, преследовал....надо было посадить
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