Шустер рассказал о том, что его преследовал Порошенко
Журналист и телеведущий Савик Шустер рассказал, что за открытием уголовных дел против него и закрытием канала 3s. TV стоит экс-президент Петр Порошенко. Об этом Савик заявил в эфире НВ.
Савик Шустер рассказал о том, что Порошенко не любит критику и именно это могло стать причиной конфликта.
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“Проблема в том, что пятый президент Украины не любит критику - он ее не то что не хочет слышать, он просто ее не воспринимает. И мы приглашали людей, естественно, которые говорили то, что они знают, и то, что они думают. И вот тут начался конфликт. Им абсолютно не нравилось то, что мы делали, и в какой-то момент это стало неприемлемо. И когда меня лишили права на работу (и вид на жительство фактически тоже исчезал), я понял, что это уже такой серьезный “удар сверху“, - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что Слуга народа готова снять неприкосновенность с Порошенко.
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его время ушло
преследовал - напиши заяву в полицию а не размазывай сопли по забору , ой пожалейте меня убогого