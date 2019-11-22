Контрабандисты пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном

Преступников задержали сотрудники СБУ.

За контрабанду дельцам грозит до 12 лет тюрьмы facebook.com/SecurSerUkraine

Современный способ перемещения "товара" за границу решили опробовать наркодельцы из Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Так, пакеты с каннабисом контрабандисты на собственном автомобиле доставляли в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

"СБУ задержала двух торговцев во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны", - сообщили в спецслужбе.

За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Возле границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщалось 13 ноября, в Кривом Роге нашли комнату, забитую коноплей.

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