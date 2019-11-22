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Контрабандисты пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном

Комментариев: 1
Преступников задержали сотрудники СБУ.
За контрабанду дельцам грозит до 12 лет тюрьмы
За контрабанду дельцам грозит до 12 лет тюрьмы
facebook.com/SecurSerUkraine

Современный способ перемещения "товара" за границу решили опробовать наркодельцы из Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Так, пакеты с каннабисом контрабандисты на собственном автомобиле доставляли в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

"СБУ задержала двух торговцев во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны", - сообщили  в спецслужбе.

За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Возле границы
Возле границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника
facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщалось 13 ноября, в Кривом Роге нашли комнату, забитую коноплей.

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Теги: дрон, наркотики, контрабанда, Сумская область
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Комментариев (1)
толян04    22.11.2019, 13:08
Оценка:  0
толян04
хорошая шмаль сбушникам самим пригодится)))
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