Контрабандисты пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном
Современный способ перемещения "товара" за границу решили опробовать наркодельцы из Кривого Рога.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Так, пакеты с каннабисом контрабандисты на собственном автомобиле доставляли в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.
"СБУ задержала двух торговцев во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны", - сообщили в спецслужбе.
За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Как сообщалось 13 ноября, в Кривом Роге нашли комнату, забитую коноплей.
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