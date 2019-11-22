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Как в 90-е: На Волыни задержали рэкетиров

Комментариев: 3
ОПГ действовала по классической схеме из прошлого, предлагая коммерсантам "крышу" в обмен на "дань".
Как в 90-е: На Волыни задержали рэкетиров
© npu.gov.ua
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Как в 90-е: На Волыни задержали рэкетиров
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Полиция Волынской области задержала лидера организованной преступной группировки и одного из ее участников за поборы с местных бизнесменов. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По требованию преступников, граждане, которые занимались бизнесом на территории области, должны были ежемесячно платить “дань“. За это участники группировки и ее лидер обещали им надежную “крышу“ и “покой“.

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Если же члены ОПГ получали отказ, сначала пытались психологически заставить предпринимателей региона платить им – угрожали физическим насилием в отношении предпринимателей или их родных, повреждением имущества. Если метод запугивания не помогал – переходили к реальным действиям. Установлена ​​причастность членов группы к совершению 19 преступлений.

Задержанным сообщено о подозрении, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В частности, лидеру ОПГ, так называемом “смотрящему“ по кличке Чечен, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Второму фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Напомним, на Волыни задержали банду наркодилеров. При задержании один из преступников оказал сопротивление и ранил полицейского.

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Теги: Волынская область, ОПГ, рэкет, полиция
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    22.11.2019, 13:36
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Сейчас достать РГД-5 не проблема, могли бы несколько штук достать и закидать эту рэкетиров. Кто бы потом узнал. Полиция потом списала бы на внутренние разборки.
Ira0956    22.11.2019, 13:29
Оценка:  -2
Ira0956
Назад в 90-е )
WTF2_eбy_в_рот    22.11.2019, 13:44
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
не, оттуда и не вылезали на галицайщине
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