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Спецназовец, спасший собаку от чиновника-живодера, получит награду

Комментариев: 11
Спецназовец Александр Зорин будет награжден.
Пострадавший пес был покалечен и окровавлен
Пострадавший пес был покалечен и окровавлен
скриншот из видео

Директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич устроил жуткую расправу над собакой - он привязал ее к автомобилю и тащил по дороге. Спецназовец Александр Зорин, остановивший чиновника-живодера, будет награжден.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал на своей странице в соцсети Facebook и выложил видео с камер наблюдения, где видно как чиновник на скорости едет с привязанным псом.

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“Хочу лично выразить благодарность неравнодушному человеку, который остановил негодяя - Александру Зорину. В ближайшее время он будет приглашен к Председателю Национальной полиции Игорю Клименко для вручения награды за свое неравнодушие. На видео, преступление - и его прекращения неравнодушным гражданином. Будьте такими, как Александр Зорин! Видете несправедливость или преступление - остановите его“, - написал заместитель Авакова.

 

Как сообщалось 19 ноября, в Красиловском районе Хмельницкой области вблизи села Кузьмин 17 ноября чиновник жестоко поиздевался над собакой.

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Теги: живодер, собака, награда, животное
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Комментариев (11)
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IrenaSH    22.11.2019, 14:05
Оценка:  +1
IrenaSH
Спасибо таким людям как Александр, что они неравнодушны к страданиям беззащитных животных. Ведь если не остановить живодера он будет и дальше безнаказанно мучить и убивать. Как бы хотелось, чтобы его наказали по максимуму и еще вытурили с его теплого местечка в архиве
IrenaSH    22.11.2019, 14:00
Оценка:  0
IrenaSH
Какой ужас, что перенесло это несчастное животное! Этот старый урод не просто хотел его убить, а истерзать перед смертью. И он еще где-то там в администрации работает, в начальстве. Его самого надо привязать и тащить за машиной пока не сдохнет, чтобы он все на своей шкуре прочувствовал, старая своло
СтальнаяКрыса    22.11.2019, 13:39
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Чиновника привязать на верёвке к авто и устроить бег с припятствиями. После этого и штрафовать не надо.
Ira0956    22.11.2019, 13:32
Оценка:  -1
Ira0956
Европеец, хуле
Ira0956    22.11.2019, 13:31
Оценка:  -1
Ira0956
У собаки лапы в крови
ВасяизИваново    22.11.2019, 14:13
Оценка:  -1
ВасяизИваново
А у хозяйки рука в крови, и что?
ВасяизИваново    22.11.2019, 14:15
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Чет никто кроме меня не пожалел искусанную хозяйку, собаколюбы, куля.
ВасяизИваново    22.11.2019, 14:32
Оценка:  0
ВасяизИваново
Я, собственно не оправдываю его, он совершил преступление - жестокое обращение с животными. Ему надо было умертвить собаку без особых жестокостей, ну там повесить, вилами проткнуть, а самое лучшее усыпить у ветеринара и никакой уголовщины.
Пролисок    22.11.2019, 13:24
Оценка:  +4
Пролисок
Собака жива?Мужик большой молодец,спасая животное от идиота.Идиота ПОСАДИТЬ!
IrenaSH    22.11.2019, 13:53
Оценка:  +1
IrenaSH
Писали, что собака жива. И фото было где она с забинтованными лапками. Даст бог, выживет. Наверно ее пристроят к хорошим людям. Кива подал на живодера заяву в полицию. Наверно штраф заплатит, а могли бы и посадить, статья допускает. Но такие уроды выходят сухими из воды
СтальнаяКрыса    22.11.2019, 14:26
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
По ТСН было видео, там эту собаку на руках держат. Скорее всего хозяйка ударила собаку, а она её в ответ укусила, ну а хозяин решил собаку наказать за самозащиту.
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