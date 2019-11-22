Спецназовец, спасший собаку от чиновника-живодера, получит награду

Спецназовец Александр Зорин будет награжден.

Пострадавший пес был покалечен и окровавлен скриншот из видео

Директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич устроил жуткую расправу над собакой - он привязал ее к автомобилю и тащил по дороге. Спецназовец Александр Зорин, остановивший чиновника-живодера, будет награжден.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал на своей странице в соцсети Facebook и выложил видео с камер наблюдения, где видно как чиновник на скорости едет с привязанным псом.

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“Хочу лично выразить благодарность неравнодушному человеку, который остановил негодяя - Александру Зорину. В ближайшее время он будет приглашен к Председателю Национальной полиции Игорю Клименко для вручения награды за свое неравнодушие. На видео, преступление - и его прекращения неравнодушным гражданином. Будьте такими, как Александр Зорин! Видете несправедливость или преступление - остановите его“, - написал заместитель Авакова.

Как сообщалось 19 ноября, в Красиловском районе Хмельницкой области вблизи села Кузьмин 17 ноября чиновник жестоко поиздевался над собакой.

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