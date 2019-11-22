Никто не собирается сдавать Крым – представитель Зеленского

Антон Кориневич не видит основания для уступок.

Команда президента Зеленского не будет сдавать позиции по Крыму. Об этом заявил представитель президента Антон Кориневич в интервью LB.

По словам Кориневича, у президентской команды только одна позиция – Крым украинский.

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“Аксиомой является то, что территория Автономной Республики Крым - это территория Украины. Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым - наш. Другой позиции не может. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках“, - заявил политик.

Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатическом пути. Мы понимаем, что оккупированная территория Крыма очень милитаризована РФ - Кориневич

По словам представителя президента, сейчас проводится разработка стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

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“Когда мы сможем вернуть контроль над Крымом, думаю, не только я вам не могу сказать. Наша задача - сделать все, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня“, - сказал представитель президента.

Напомним, Украина продолжит судиться с РФ в ООН из-за Керченского инцидента. В МИД считают, что возвращение кораблей и экипажей – не повод прекращать судебную тяжбу по факту нарушения Россией морского права.

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