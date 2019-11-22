"Они хотят воевать": Загороднюк опасается провокаций в зоне разведения
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Во всех трех районах разведения сил (в Станице Луганской, Петровском и Золотом) ситуация контролируемая и спокойная. Об этом в интервью LB.uа рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Бывают обстрелы по всей линии разграничения. Но конкретно в зонах разведения ситуация действительно спокойная. Всего в 2 зонах отошли менее 100 военнослужащих. В районе всех трех зон разведения Вооруженные силы присутствуют в достаточном количестве, - рассказал Загороднюк.
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По словам министра, командование ВСУ проанализировало ситуацию в зонах разведения и готово вернуть войска на свои позиции в случае, “если что-то пойдет не так“. Указывается, что военные в трех зонах разведения вернулись на позиции 2016 года.
При этом Загороднюк не исключает возможность серьезных провокаций со стороны боевиков.
На оккупированных территориях есть большое количество террористов и бандитов, называющих себя представителями так называемого “правительства”, которые точно хотят сорвать разведение и не допустить встречи в Нормандском формате. Могут делать это по двум причинам: либо выполняя приказ “сверху“, либо действуя по собственной “инициативе”. Во втором случае они не представляют себя по-другому, ведь война – их смысл жизни, так они зарабатывают. Они хотят воевать, - рассказал министр.
Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9-11 ноября состоялось разведение сил и средств. 20 ноября завершилось разминирование территорий.
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