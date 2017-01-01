Кораблекрушение в Одессе: экипаж танкера могут эвакуировать принудительно

Экипаж отказался от эвакуации и помощи.

На борту трое человек скриншот из видео

Сухогруз “Делфи”, который потерпел кораблекрушение возле порта “Южный” сел на мель у берегов Одессы. Об этом сообщает ТСН.

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По предварительной информации, у сухогруза отказал двигатель. По состоянию на 13:00 судно находится в нескольких метрах от берега Одессы. Во время шторма корабль сорвало с якоря и унесло в море. Сейчас судно сняло с мели и прибило к волнорезу, судно бьется об него бортом.

Известно, что сейчас сухогруз полностью неуправляем. На данный момент, на нем закончилось горючее, все оборудование обесточено, не работает рация. На борту “Делфи” остались трое человек экипажа. Все они граждане Украины. Экипаж отказывается покидать сухогруз по неизвестной причине. Их могут эвакуировать принудительно.

Экипаж отказывается от каких-либо действий, они истощены и деморализованы. Сейчас ни буксир, ни спасательный катер подойти не могут, волна 2,5-3 метра, корабль очень старый, "убитый", - комментирует капитан Одесского порта Кирилл Цурко.

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По предварительным данным, существует две причины, по которым экипаж отказался от эвакуации: либо на борту что-то запретное, либо у экипажа нет необходимых документов. Также вероятно, что эвакуацию запретил владелец судна. На корме пишет “Молдова”, но подтверждения этому нет. Судно согласились взять на буксир, но владелец отказался, ссылаясь на высокую стоимость.

Тем временем шторм усилился, переговоры продолжаются. Судно в режиме кораблекрушения. Эвакуацию могут начать принудительно.

Напомним, под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

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