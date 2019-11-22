Арахамия хочет "навести порядок" с ФОПами: Бизнесмены возмущены

Глава президентской фракции уверен, что в нынешнем виде ФОПы порождают контрабанду и мешают экономическому росту.

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Экономического роста и эффективной борьбы с контрабандой в Украине не будет, если не навести порядок с физическими лицами-предпринимателями (так называемые ФЛП или по-украински “ФОП“). Об этом заявил глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в эфире канала 1+1.

Я сам полгода назад был ФОПом и жестко бился. Меня убедили и убедили цифрами. Самая большая дыра и одномоментная возможность экономического роста в этой стране – черный рынок, контрабанда. Контрабанду невозможно остановить, не наведя порядок с ФОПами. Зайдите сегодня в любой магазин ритейл-стор и увидите миллионы товаров, контрабандных путем завезенных в Украину... Мы должны прослеживать всю цепочку появления товаров в магазине, - заявил Арахамия.

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Слова руководителя пропрезидентской фракции парламента вызвали бурную реакцию у представителей малого бизнеса. Предприниматели указывают на то, что как раз ФОПы меньше всего задействованы в контрабанде. Об этом на своей странице в Фейсбук написал предприниматель и общественный активист Павел Себастьянович:

Контрабанда реализуется через большие сети с кассовыми аппаратами и приходными документами. Она реализуется через интернет-торговлю тысячами частых лиц без всякой регистрации. И, конечно, какая-то часть ФОПов, не больше 2% от всех ФОПов, возможно тоже торгует контрабандой, - считает он.

В то же время бизнесмен указывает на то, что планы Арахамии усилить отчетность для ФЛП – это путь к их уничтожению:

Вчера в “Право на владу“ Арахамия сказал страшную вещь, которая и определяет сегодняшнее экономическое безумие фракции “Слуга народа“ - он сказал, что его убедили, что контрабанду невозможно победить без уничтожения ФОПов. Слово “уничтожение“ Давид, конечно, не говорил. Но навесить на ФОПа отчетность - это и есть уничтожение упрощённой системы, - написал Себастьянович.

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Также активист посетовал на то, что власти игнорируют что факты, предоставленные инициативной группой от протестного движения предпринимателей. По его словам, принимается во внимание только мнение налоговиков.

Напомним, Арахамия пригрозил силовикам сокращением финансирования вдвое. Так глава пропрезидентской фракции парламента предлагает наказывать плохо работающие правоохранительные структуры.

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